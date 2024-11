Die 50 Euro in der vorletzten Runde gehen nach Gleina an eine Winzerin

Winzerin Cathleen Simbeck aus Gleina, hier am Montag beim Rebschnitt in der Klinge in der Lage Dorndorfer Rappental, ist Tippspiel-Wochensiegerin geworden.

Naumburg. - Cathleen Simbeck aus Gleina hat die 16. und vorletzte Runde des Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 52-jährige Winzerin, die bei der Agrargenossenschaft Gleina angestellt ist, kam als Einzige auf elf Punkte – und das aus nur acht Partien. In beiden Nachholbegegnungen der Kreisoberliga war das Heimrecht kurzfristig getauscht worden; deshalb kamen diese nicht in die Wertung. „Das gibt’s doch nicht. Ich habe in meinem Kanaren-Urlaub getippt. Inzwischen bin ich aber schon wieder im täglichen Trott“, erzählte die Wochensiegerin, die wir am Telefon bei der Arbeit im Weinberg erwischten. Für den Gewinn der Einzelwertung unseres Tippspiels gibt es am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. Hier ist der Vorsprung des ehemaligen Nebraer Keepers Robin Schmidt auf vier Punkte geschmolzen.

Resultate/Cathleen Simbecks Tipps:

SG Reppichau - SC Naumburg 3:0/1:2

FC RSK Freyburg - Romonta Stedten 3:1/3:1

VfB Sangerhausen II - BSC Laucha 2:3/2:3

Großkorbetha - Kretzschau nicht gewertet

Lützen/Meuchen - Spora nicht gewertet

Schönburg/Possenhain-Leißling - Karsdorf 2:2/2:3

LSG Goseck - VSG Löbitz 2:5/2:3

FC ZWK Nebra II - Balgstädt/Laucha II 2:2/2:2

Mertendorf - Reichardtswerben/Markwerben 0:2/2:1

Baumersrodaer SV - Blau-Weiß Bad Kösen II 1:1/2:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 156

2. Franziska Schwabe (Punschrau) 152

3. Kai Vollrath (Rastenberg) 149

4. Ralf Nebe (Freyburg) 148

5. Stefan Bärhold (Lossa) 147

6. Michael Schöppe (Naumburg) 146

7. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 145

7. Ricardo Hoppe (Bad Bibra) 145

9. Sven Büttner (Nessa) 143

10. Manfred Werner (Wetzendorf) 142

10. Ralf Weiße (Laucha) 142

10. Steffen Premper (Karsdorf) 142

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben Franziska und Mike Schwabe aus Punschrau mit nun 142,0 Punkten im Schnitt. Auf Platz zwei folgt „Eintracht-Union“ (Kai Vollrath/Rastenberg, Jan Stieglitz/ Bachra) mit 140,0 Zählern. Der Gewinner erhält am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)