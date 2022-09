Deutsch-irisches Paar findet in Nebra sein kleines Paradies

Sind ihren Aussagen nach in ein kleines Paradies eingetaucht: Karen (v.l.), Kira, Simon und Samuel Mooney im Garten ihres Häuschens in Nebra.

Nebra - Sie haben sich während ihrer gemeinsamen Tätigkeit als Tauchlehrer in Thailand kennengelernt, in Australien, Ägypten und in den USA, auf den Malediven sowie Ibiza gearbeitet - und nun ausgerechnet in Nebra ihr Glück gefunden. Ausgerechnet? „Es ist unser kleines Paradies hier“, sagen der in Irlands Hauptstadt Dublin geborene Simon Mooney und seine aus dem thüringischen Sondershausen stammende Ehefrau Karen unisono.