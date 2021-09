Derbysiege für Burgenländer

Hohenmölsen/Plotha - Am Nachmittag Jubel in Plotha, am Abend dann Jubel in Hohenmölsen: Die beiden höchstklassigen Teams des HC Burgenland haben ihren Fans am Sonnabend Heimsiege in Landesderbys und damit ein schönes Wochenende beschert. Besonders spannend machte es die Frauen im ersten Pflichtspiel des neuen Coaches Sascha Meiner, der jetzt Spielertrainerin Jessica Stiskall von der Bank aus unterstützt (Tageblatt/MZ berichtete).

Nervenstark beim Strafwurf

Durch einen 17 Sekunden vor Schluss von Michelle Paluszkiewicz verwandelten Siebenmeter zum 24:23-Endstand feierten die Burgenländerinnen gegen den TSV Niederndodeleben aus dem Salzlandkreis einen gelungenen Saisoneinstand in der Mitteldeutschen Oberliga. „Das war eine tolle Teamleistung, gerade in der Abwehr, in einem Duell auf Augenhöhe gegen einen starken Gegner“, so Meiner.

Mit Torfrau Maria Pfüller (Nummer 16) feiert das HCB-Team in der Sporthalle Plotha den knappen Heimerfolg gegen Niederndodeleben. (Foto: Andreas Löffler)

Dem Last-Minute-Treffer war eine Entscheidung der Referees nach einer neuen Regel, die erst seit wenigen Jahren gilt, vorausgegangen. Weil eine Gästespielerin (Annika Rips, die zuvor noch zum 23:23 ausgeglichen hatte) einen Tempogegenstoß der Burgenländerinnen verhinderte, indem sie den Ball nicht schnell genug auf den Boden gelegt hatte, wurde dies mit der Roten Karte und einem Strafwurf geahndet - in den letzten 30 Spielsekunden in einem solchen Fall die zwingende Konsequenz. Paluszkiewicz behielt von der Siebenmeterlinie die Nerven und machte mit ihrem achten Treffer alles klar.

Lena John (r.) und Spielertrainerin Jessica Stiskall stoppen TSV-Akteurin Mona Reißberg. (Foto: Andreas Löffler)

MITTELDEUTSCHE OBERLIGA, Frauen: HC Burgenland - TSV Niederndodeleben 24:23 (13:11). HCB spielte: Wiebke Detjen, Maria Pfüller; Jessica Stiskall 3/1, Lena John 2, Theresa Gering, Jasmin Heinz 1, Anne Löbnitz 1, Michelle Paluszkiewicz 8/3, Lea Schönefeld 1, Patrizia Sturm 1, Carmen Ringler 4, Juliana Maul, Celine Knorr, Sandra Kube 3 - Siebenmeter: HCB 6/4, TSV 4/4; Zeitstrafen: HCB 2, TSV eine Rote Karte.

Wie gut der Kader der Drittliga-Männer des HCB - auch in der Breite - in dieser Saison ist, wurde im Duell mit dem SV Anhalt Bernburg deutlich. Die Gastgeber zeigten in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen eine starke Mannschaftsleistung, aus der zwei junge Akteure noch ein wenig herausragten: Keeper Marius Göbner, der 60 Minuten zwischen den Pfosten stand und das Torhüterduell gewann (was in solch engen Matches auf diesem Niveau auch spielentscheidend sein kann), und der slowakische Linkshänder Marek Hnidák, der seine ersten Tore für seinen neuen Club erzielte - gleich sechs an der Zahl.

Göbner starker Rückhalt

„Wir freuen uns, dass wir Marius die Chance gegeben haben, von Anfang an zu halten. Er hat den Vertrauensvorschuss des Trainerteams voll zurückgezahlt“, sagte HCB-Coach Steffen Baumgart. „Und bei Marek hatte sich schon im Training angedeutet, dass er sich immer besser bei uns zurechtfindet. Dass es aber so gut klappt, war nicht zu erwarten und ist umso schöner.“ Göbners und Hnidáks Teamkollegen boten ebenfalls eine engagierte Vorstellung. Stellvertretend seien Regisseur Florian Pfeiffer, der auch als Vollstrecker (vier Tore) glänzte, und Kevin Szep-Kis genannt. Der Neuzugang vom SC DHfK Leipzig kam relativ spät, als Pfeiffer nach langer, kraftraubender Einsatzzeit eine Erholungspause brauchte, war aber sofort da - mit einem tollen Anspiel auf Kreisläufer Mirco Fritzsche, das dieser zu einem seiner zwei Torerfolge nutzte, mit einem Hüftwurf-Treffer zum vorentscheidenden 25:22 und indem er einen Siebenmeter herausholte, den Kapitän Kenny Dober verwandelte - damit waren auch die letzten Zweifel am Sieg der Burgenländer beendet.

Der slowakische Neuzugang Marek Hnidák (l.), hier in einem früheren Spiel, war mit sechs Toren erfolgreichster Werfer der Drittliga-Männer des HCB im Landesderby gegen Bernburg. (Foto: Torsten Biel)

In der ersten Halbzeit hatten es die Gastgeber verpasst, einen größeren Vorsprung als den zur Pause (14:11) herauszuwerfen. Jeder kleine Fehler wird in der 3. Liga brutal bestraft; im Derby gegen die Bernburger war dies nicht anders. Nach dem Seitenwechsel hatten dann auch die beiden Referees ein wenig ihren Anteil daran, dass die Partie fast bis zum Schluss spannend blieb. „Als sie Tom Hanner schon beim ersten Angriff der Gäste mit einer Zweiminutenstrafe vom Feld schickten, dachte ich ’Oh, die fahren aber eine progressive Linie’. Diese haben sie dann allerdings ganz und gar nicht beibehalten“, so Steffen Baumgart. Doch am Ende setzte sich der HCB in einem engen Match verdient mit 26:24 durch. Bernburgs Trainer Martin Ostermann, gegen den Baumgart in seiner Jugendzeit gespielt hatte (wir berichteten), meinte auf der Pressekonferenz: „Wir haben uns eigentlich nichts vorzuwerfen.“ Aber die Gastgeber seien an diesem Tag auf der Torhüterposition einfach stärker gewesen. Das habe den Ausschlag gegeben, lobte auch Ostermann die Leistung von Marius Göbner.

Mit nunmehr 5:3 Punkten liegen die Burgenländer unter den sechs besten Teams der Staffel C und damit voll im Soll. Rangieren sie - wie angestrebt - auch am Ende der Hauptrunde dort, wäre ihnen der Klassenerhalt vorzeitig sicher. Am kommenden Sonntag erwartet den HCB allerdings eine scheinbar unlösbare Aufgabe: das Auswärtsspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Vinnhorst. Und am 9. Oktober kommt mit der Bundesliga-Reserve des SC Magdeburg ein weiteres Spitzenteam zum zweiten Landesderby nach Hohenmölsen.

3. LIGA, Männer: HC Burgenland - SV Anhalt Bernburg 26:24 (14:11). HCB: Marius Göbner; Kenny Dober, 5/4, David Heinig, Marek Hnidák 6, Florian Pfeiffer 4, Mirco Fritzsche 2, Kevin Szep-Kis 1, Tom Hanner 1, Marcel Popa 4, Sascha Meiner, Miloje Dolic 1, Philipp Große 1, Janko Pesic 1; kein Einsatz: Hendrik Halfmann, Max Neuhäuser, Cornelius Lange - Siebenmeter: HCB 4/3, Bernburg 3/3; Zeitstrafen: HCB 6, Bernburg 4.

Weiter spielten in der vierten Runde der Staffel C: Hannover-Burgwedel - TuS Vinnhorst 22:34, Northeimer HC - SC Magdeburg II 29:32, SV Plauen-Oberlosa - HSV Hannover 23:25, MTV Braunschweig - SC DHfK Leipzig II 36:27, Eintracht Hildesheim - TSV Burgdorf II 32:23.

Spergau eine Nummer zu groß

Die erwartete Heimniederlage gegen die favorisierte SG Spergau kassierte am Sonntagnachmittag die zweite Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga. Die Burgenländer mussten sich den Gästen aus dem benachbarten Saalekreis in Plotha mit 26:33 geschlagen geben. Bereits zur Pause lagen die Hausherren mit fünf Treffern zurück, nachdem sie das Geschehen bis zum 6:7 ausgeglichen gestaltet hatten. In der zweiten Halbzeit kamen die Schützlinge von Marcus Deibicht, Kevin Lang und Sebastian Enke noch mal auf drei Tore heran; die Spergauer hatten aber immer die passende Antwort parat. Beste Werfer der HCB-Reserve waren Paul Zänker mit zehn und Bastian Pohl mit sechs Treffern.

SACHSEN-ANHALT-LIGA, Männer: Burgenland II - SG Spergau 26:33 (14:19). HCB II: Max Knoblauch, Marwin Richter; Laurenz Kröber 1, Tom-Erik Röhrborn, Marcus Födisch 3, Christian Haufe 2, Alexander Nowak 1, Bastian Pohl 6, Stefan Wallis, Sebastian Enke 1, Robert Voigt, Jakob Aumann, Paul Zänker 10/6, Martin Tillmann 2 - Siebenmeter: HCB II 6/6, Spergau 4/3; Zeitstrafen: HCB II 7, Spergau 2.