Der Kunde als Hochstapler

Naumburg - Anja Witteks gelber Wagen ist gut gefüllt. Als sie die Seitentür öffnet, fällt der Blick auf Türme aus Päckchen und Paketen. Auch Briefe befinden sich in dem Transporter mit der bekannten leuchtenden Farbe. Die 32-Jährige ist Zustellerin, seit 2013 ist sie im Stadtgebiet unterwegs. Ihr „Revier“ sind die Straßen rund um das Postgebäude am Heinrich-von-Stephan-Platz. Seit vergangenem Jahr hat sich ihre Arbeit verändert. „Sie ist körperlich anstrengender geworden“, betont die Post-Mitarbeiterin. Den Besuch eines Fitness-Studios könne sie sich getrost sparen.

Weihnachtszeit Höhepunkt

Denn mit der Pandemie und dem Boom des Online-Handels hat das Aufkommen an Päckchen und Paketen deutlich zugelegt. „Pro Tag sind es 30 Prozent mehr“, schätzt Anja Wittek aus ihrer Erfahrung heraus ein. Ein Trend, den Post-Sprecherin Anke Blenn bestätigen kann: „Bereits seit mehreren Jahren zeichnet sich ab, dass viele Kunden verstärkt online einkaufen, was sich in stetig wachsenden Mengen an beförderten Päckchen, Paketen und Warensendungen niederschlägt. Dieser Trend wurde seit dem Frühjahr 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter verstärkt, was sich in einer nochmaligen Zunahme der beförderten Paketvolumina zeigte.“ Höhepunkt der Entwicklung: die vergangene Weihnachtssaison. Waren in Deutschland im Durchschnitt in den Vorjahren täglich etwa 5,2 Millionen Pakete unterwegs, gingen im vergangenen Jahr mehr als elf Millionen auf die Reise.

Postbotin Anja Wittek bei der Arbeit in Naumburg. (Foto:Torsten Biel)

Für Anja Wittek heißt das, schnell zu sein und neben den Leichtgewichten an Briefen auch schwere Pakete vom Wagen zu den Häusern zu tragen. Vieles, was früher womöglich im Einzelhandel gekauft wurde, wird heute mit einem Klick im Internet bestellt. Ob Hundefutter oder eine Poolanlage mit Filter. Bis maximal 31,5 Kilogramm und damit einen beträchtlichen Teil ihres eigenen Körpergewichts kann ein Paket auf die Waage bringen. Ihr Arbeitstag beginnt am frühen Morgen mit dem Sortieren der aus dem Briefzentrum Hohenthurm nahe Halle und dem Paketzentrum Radefeld nahe Leipzig angelieferten Sendungen für Empfänger der Region. Auch sonnabends wird ausgeliefert.

Als Quereinsteigerin zum Job

Trotz der Anstrengung liebt Anja Wittek, die mit ihrer Familie in Langeneichstädt zu Hause ist, ihren Job. Nach Jahren als Kauffrau im Einzelhandel wechselte die zweifache Mutter 2013 den Arbeitsplatz und kam als Quereinsteigerin zur Post. „Ich mag den Kontakt zu den Menschen und den Rückhalt der Kollegen“, sagt sie. Insgesamt arbeiten im Zustellstützpunkt am Naumburger Heinrich-von-Stephan-Platz 50 Frauen und Männer, darunter Mitarbeiter, die Briefe per Fahrrad zustellen. Mit den Kunden hat sie gute Erfahrung gemacht, auch wenn die Post mal etwas später als gewohnt zugestellt werden kann: „Sie zeigen Verständnis und Dankbarkeit, kommen mir auch entgegen.“

Die Sicherheit spielt aktuell eine wichtige Rolle. Stichwort: kontaktfrei. Bei Einschreiben und Paketen verzichtet die Post auf eine Unterschrift. Die Dokumentation übernehmen die Zusteller. „Kunden können ihre Zusteller in der gegenwärtig sehr anspruchsvollen Situation unterstützen, indem sie einen sogenannten Ablagevertrag abschließen“, sagt Anke Blenn. Das Paket wird an einem zuvor festgelegten Ort hinterlegt.

50 Mitarbeiter am Naumburger Zustellstützpunkt

Im Naumburger Zustellstützpunkt am Heinrich-von-Stephan-Platz arbeiten aktuell insgesamt 40 Frauen und zehn Männer als Zusteller. Sie beliefern die Kunden in der Stadt Naumburg und im umliegenden Landbereich sowie in Bad Kösen von Montag bis Samstag mit Briefen und Paketen. Von diesem Stützpunkt aus werden laut Angaben der Deutschen Post rund 23.100 Privathaushalte und Firmen täglich mit durchschnittlich 19.000 Briefen und rund 3.000 Paketen beliefert. „Das sind im Raum Naumburg aktuell etwa 30 Prozent mehr Pakete als im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres“, so Post-Sprecherin Anke Blenn.

Ihren Kunden bietet die Deutsche Post darüber hinaus DHL-Packstationen, an denen Pakete und Päckchen kontaktfrei verschickt und empfangen werden können. In und um Naumburg stehen dafür insgesamt vier DHL-Packstationen und in Freyburg ein Paketautomat an folgenden Standorten kostenfrei zur Verfügung: in der Domstadt am Heinrich-von-Stephan-Platz 6 (Post), in der Bahnhofstraße 39 (am Aldi-Markt) und in der Weißenfelser Straße 45 (an der Esso-Tankstelle), in Bad Kösen in der Naumburger Straße 13a sowie in Freyburg in der Merseburger Straße 31 (am Aldi-Markt). Zudem stehen örtliche Partner-Filialen oder DHL-Paketshops bereit. (Constanze Matthes)