Den Staffelstab in Bad Bibra übergeben

Bad Bibra - Seit 2005 gibt es in der Bad Bibraer Sekundarschule den durch die Johanniter-Unfallhilfe unterstützten Schulsanitätsdienst, in dem von Beginn an Notfallsanitäter Gunnar Knoth als Ausbilder und Organisationsleiter die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler für die Erste Hilfe leitet. Im Durchschnitt betreute er pro Jahr 15 Schüler ab der siebenten und bis zur zehnten Klasse, die auf freiwilliger Basis diese verantwortungsvolle und zusätzliche Aufgabe übernahmen. Nun erfolgte der „Staffelstabwechsel“ und somit auch ein Generationswechsel, denn Gunnar Knoth übertrug die Leitung des Schulsanitätsdienstes an die 20-jährige ausgebildete Notfallsanitäterin Anika Schreiber.