Der bereits nicht mehr existierende Claudius-Männerchor aus Naumburg übergibt seinen altehrwürdigen Flügel in die Hände der Landesschule Pforta. Die kündigt einen würdigen Einsatz an.

Die Chorsänger Peter Schleich, Jürgen Riesebeck und Jürgen Schmidt übergeben den Flügel an Ilona Jende, Kim Berheine und Annett Börner (v.l.).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schulpforte/AFA - Drei Mitglieder des traditionsreichen Claudius-Männerchores aus Naumburg übergaben am vergangenen Freitag offiziell ein historisches Instrument an die Landesschule Pforta: einen Flügel. Die Übergabe ist in der Satzung des Gesangsvereines für den – inzwischen eingetretenen– Fall seiner Auflösung verankert. Das Instrument wird zukünftig für die Chorarbeit der Landesschule Pforta genutzt.