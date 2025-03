Zwei Jahre stand das gastronomisch genutzte Gebäudeensemble am Markt in Eckartsberga leer. Welchen besonderen Akzent die neue Pächterin setzt und welche Pläne sie noch hat.

Gastronomie-Neuigkeiten in Eckartsberga

Neue Pächterin: Frances Börner steht in dem zum Café umgestalteten Gastraum, wo sie dienstags bis sonntags ab sechs beziehungsweise sieben Uhr morgens Frühstück für (Hotel-)Gäste, Einheimische und Handwerker anbieten will.

Eckartsberga - Eckartsberga hat wieder ein Hotel – und darüber hinaus ein neues Café. Letzteres heißt, weil es an einer Ecke der Innenstadt von Eckartsberga liegt, sinnigerweise „Café Ecke“; der angeschlossene Beherbergungsbetrieb firmiert unter dem an diesem Standort bereits bestens bekannten Namen „Hotel am Markt“.