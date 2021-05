Burgenlandkreis gedenkt der Verstorbenen

Naumburg/Nebra - Im Burgenlandkreis sind laut Gesundheitsamt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zwei weitere Menschen gestorben. Wie die Kreisverwaltung informierte, handelt es sich dabei um zwei Frauen im Alter von 82 und 93 Jahren. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Seit Beginn der Pandemie sind damit bis zum Donnerstag 583 Menschen im Burgenlandkreis im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Ihnen soll Mitte des Jahres in den drei großen Städten des Landkreises gedacht werden, kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) an. Am Mittwoch, 7. Juli, wird es dazu ab 18 Uhr eine Veranstaltung in der Weißenfelser Marienkirche geben, einen Tag darauf am 8. Juli ab 18.30 Uhr im Dom St. Peter und Paul in Zeitz. In Naumburg wird den Verstorbenen am Mittwoch, 30. Juni, ab 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Wenzel gedacht.

„Es sind keine kirchlichen Veranstaltungen“, merkte Landrat Götz Ulrich (CDU) an. Er bedankte sich aber ausdrücklich bei den evangelischen und katholischen Gemeinden für deren Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Gedenkveranstaltungen. Angehörige der Verstorbenen, die der Kreisverwaltung bekannt sind, sollen dazu eine entsprechende Einladung erhalten. Willkommen zu dem Gedenken sind aber auch alle anderen Angehörigen, unterstrich Ulrich abschließend. (ag/mw)