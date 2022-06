Buntes Pop-up-Festival erobert im September die Stadt

Einige Festival-Angebote werden im Gebäude am Stephanplatz zu finden sein. In dem Komplex waren einst das ?Freizi? und die Kinderbibliothek untergebracht.

Naumburg - Es geht vorbei am Töpfermuseum von Christian Wolff einige Stufen hinauf in die erste Etage. Im Gang fällt der Blick in verwaiste Räume. „Es ist hier alles sehr verwinkelt“, sagt Eva Großblotekamp. Die Jenaerin verantwortet seit vergangenem November das internationale, von der EU-geförderte „Stimulart“-Programm, an dem sich Naumburg mit vier weiteren europäischen Städten beteiligt. Ein halbes Jahr vor dem offiziellen Ende im Frühjahr 2022 wird Naumburg gezielt kulturelle und kreative Kräfte bündeln - zum Pop-up-Festival „Naumburg kreativ“ vom 17. bis 26. September.