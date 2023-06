Am Wochenende feiert die Kurstadt Bad Kösen ihr Brunnenfest. Stadt und Heimatverein halten an Bewährtem fest.

Bunte Unterhaltung rund um das Gradierwerk - Was am Wochenende auf dem Programm steht

Bad Kösen - Bad Kösen feiert ab Freitagabend sein Brunnenfest. Bis zum Sonntag ist das Wochenende gespickt mit reichlich Programm und Unterhaltung. Stadt und Heimatverein halten dabei an Bewährtem fest, so dem Festplatz am Gradierwerk, wenngleich sich auch wieder die Radinsel angeboten hätte. Heimatvereinsvorsitzender Holger Fritzsche: „Der Platz am Gradierwerk hat sich bewährt, ich kenne nur positives Feedback dazu. Es lässt sich dort gut sitzen, der Ausblick ist toll, vor allem, wenn das Feuerwerk steigt.“

22 Bilder im historischen Umzug

Auch der Schöpfakt findet am Gradierwerk statt, allerdings auf der anderen Seite in der Musikmuschel; mit 22 Bildern nimmt zudem der historische Festumzug am Sonntag seinen zuletzt üblichen Verlauf durch Alt- und Neustadt, wobei das bekannte Käthe-Kruse-Bild diesmal in den Auftritt des Heimatvereins integriert wird. Die Moderation am Platz vor dem Café Schoppe übernimmt der Karnevalsverein.

Dem KKV obliegt auch die Eröffnung heute Abend im Festzelt gegen 19 Uhr, danach gibt es Tanzmusik (Christian Ebert) bis weit nach Mitternacht. Der Festsamstag beginnt 13.30 mit Klängen des KKV-Fanfarenzuges an der Konzertmuschel, danach gehört die Bühne dort dem Hort der Bergschule mit „Solinchen und Salinchen“ sowie der „Parade der Badegeister“. Der Schöpfakt beginnt um 14 Uhr, zeitgleich startet das Kinderfest. Der Abend und die Nacht gehören der Festzeltparty mit Christian Ebert und dem Höhenfeuerwerk (22.30 Uhr).

Flohmarkt und Führung

Der Sonntag startet bereits um 9 Uhr mit einem Flohmarkt am Gradierwerk. 10 Uhr wird eine Führung „Auf den Spuren des weißen Goldes“ angeboten; los geht’s am Café Schoppe. 11 Uhr folgt ein Frühschoppen mit den Original Lanitz-Hasseltalern. Der Festumzug, beginnend in der Gerstenbergkpromenade mit Ziel Festplatz, findet von 14 bis 16 Uhr statt. Es folgen ein Kurkonzert mit Cliff Rößler (14.30) und der musikalische Ausklang (16 Uhr).

Wegen des Festumzugs wird am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr die B87 voll gesperrt.