Mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Land startet ein mehrjähriges Großprojekt des Geo-Naturparks zum Erhalt gefährdeter Lebensräume im Burgenlandkreis und im Saalekreis. Was neben dem Artenschutz des Weiteren gefördert werden soll und was Ziegen und Schafe damit zu tun haben.

Mit dem Großprojekt „Trockenhänge an Saale und Unstrut“soll Artenschutz und eine Unterstützung der Weidetierhaltung zusammengeführt werden.

Naumburg/Nebra - Es ist eine frohe Botschaft für die Region, für deren Artenvielfalt, aber auch für Landwirte mit Weidetierhaltung. Matthias Henniger, Geschäftsführer des Vereins Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, nennt es eine „Riesenchance für Saale-Unstrut“. Man spiele damit in Sachen Naturschutz in der Bundesliga, so Henniger weiter.