Brücke wird eine aus Alu

Bad Kösen - Eine wichtige Personalie und viel Kleinteiliges hatte Bad Kösens Ortschaftsrat auf seiner Sitzung am Dienstag in Schulpforte auf der Tagesordnung.

Personalie: Sylke Chemnitz ist nicht mehr Ratsmitglied. Sie hat ihr Mandat auf eigenen Wunsch niedergelegt. Ihr folgt in der BBK-Fraktion Ines Müller, die dem Rat schon einmal angehörte.

Ebert-/Schmettaustraße: Die Kanalbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes Naumburg sollen am 16. August beginnen. Bis dahin ist eine weitere Einwohnerversammlung geplant, teilte OB Armin Müller (CDU) mit.

Badearzt: Auf eine Anfrage eines Einwohners, wo in Bad Kösen der Badearzt zu finden sei, antwortete Ulrich Klose, Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft. Demnach ist der Badearzt im MVZ in Naumburg ansässig. Das reiche aus, da die Gemeinde ausschlaggebend sei, nicht der Ort. Perspektivisch solle der Badearzt aber wieder in Bad Kösen zu finden sein. „Für den Heilbadstatus ist ein Badearzt Voraussetzung. Diese ist gegeben“, so Klose.

Containerstandort: Für den aktuellen am oberen Lielje-Ring soll es möglichst schnell einen neuen auf dem Parkplatz am unteren Ring geben. Dafür, so OB Müller, liefen die letzten Absprachen und Tests mit der Abfallwirtschaft.

Dorfteich Tultewitz: Der Grund für die erheblichen Wasserverluste dort wird von einem Ingenieurbüro geprüft, teilte die städtische Sachgebietsleiterin Gabriele Democh mit. Ursache könnte ein baulicher Fehler genauso sein wie Verdunstung. Ratsmitglied Uwe Kernchen (BBK) sprach von möglichen Fremdentnahmen, da die Verluste sporadisch aufträten.

Holzbrücke: Der Ersatz für die abgerissene Saalequerung in der Rudelsburgpromenade wird einer aus Aluminium sein, teilte Gabriele Democh mit. Die Planungsleistungen dafür seien bereits ausgeschrieben, gebaut werden könne frühestens 2023. Voraussetzung für eine Finanzierung des Projekts mit Fördermitteln sei, dass der Saale-Radwanderweg über die Brücke führe. Eine Trassenverlegung habe man bereits beantragt.

Kunstgestänge: Die Holzkonstruktion steht still. Grund dafür, so verdeutlichte Klose, sei eine Welle im Radhaus, die „nicht rund läuft“. „Sie hat eine Unwucht und wird repariert. Zudem sind noch Arbeiten am Einfeldgestänge oberhalb des Borlachschachtes zu erledigen. Mitte August soll alles wieder in Betrieb sein.“

Grünschnittplatz: Der neue neben der Kläranlage soll im März nächsten Jahres eröffnet werden. Wie OB Müller sagte, habe der Verwaltungsrat der Abfallwirtschaft, dessen Mitglied er ist, entsprechende Planungsleistungen ausgeschrieben. Mit Inbetriebnahme des Platzes werde jener in Hassenhausen geschlossen.

Tennisplatz: Wegen Mitgliederschwunds im Tennisverein plane dieser, einen Teil der Fläche abzugeben, teilte Ortsbürgermeister Holger Fritzsche mit. Es gebe unter anderem Gedanken, dort eine Halfpipe zu installieren.