Bis 2024 soll Info-Zentrum am Naumburger Domplatz entstehen

Warum der Stiftsdirektor optimistisch ist, dass es in drei Jahren eröffnet werden kann.

Naumburg - Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, unterbreiten die Vereinigten Domstifter den Naumburgern ein besonderes Angebot: Im Rahmen von drei Führungen können sie die ehemalige Bischofskurie am Domplatz besichtigen, die bislang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Im Sommer 2024 soll in dem Gebäude, dessen Anfänge aus der Zeit des 12. Jahrhunderts stammen und das im 16. Jahrhundert Sitz des Bischofs Julius von Pflug (1499-1564) war, das Welterbe-Info-Zentrum für den Naumburger Dom und die Saale-Unstrut-Region eröffnet werden.