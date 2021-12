Billrodaer fährt um WM-Punkte

Enduro-Pilot Tim Apolle aus Billroda fährt am Wochenende in Polen um WM-Punkte.

Billroda - Nach seiner erfolgreichen USA-Tournee (wir berichteten) hat sich Tim Apolle daheim in Billroda wieder einigermaßen eingelebt. „Es ist aber ganz schön kalt hier, ein großer Kontrast zum heißen Wetter, das ich in den Vereinigten Staaten erlebt habe“, erzählt der 25-jährige Enduro-Pilot. Allerdings: Die meisten Rennen, die er dort bestritt, fanden unterm Hallendach statt und in einem Modus, dem Apolle nun in seinem nächsten Wettbewerb wieder begegnen wird, bei der SuperEnduro-WM. Diese beginnt an diesem Sonnabend im polnischen Lodz. „Das war in den USA eine perfekte Vorbereitung auf diese Titelkämpfe, die ich ja nun zum ersten Mal hoffentlich komplett in der obersten, der Prestige-Klasse bestreiten werde“, so der angehende Lehrer.

In der vergangenen Wintersaison war die Hallen-WM pandemiebedingt abgesagt worden, nachdem auch ein verzweifelter letzter Versuch, im März in Budapest eine Veranstaltung mit drei Rennen innerhalb einer Woche auszutragen, am Ende doch abgeblasen werden musste. Im Jahr zuvor hatten nur zwei Wertungsläufe durchgeführt werden können, ehe Corona das vorzeitige Aus besiegelte. 2019 hatte Apolle letztmals eine komplette WM-Serie unterm Dach absolvieren können und diese als Vizeweltmeister - damals allerdings noch in der Juniorenklasse - abschließen können.

Nun also das Kräftemessen mit den absoluten Top-Piloten der Enduro-Szene. „Alle Werksteams haben gemeldet. Auch US-Fahrer wie Colton Haaker oder Cody Webb, gegen die ich bereits in Amerika angetreten bin, sind dabei“, berichtet Tim Apolle. Haaker hat den Hallen-WM-Titel schon mal gewonnen. Lokalmatador und Ex-Weltmeister Taddy Blazusiak aus Polen sowie der Brite Billy Bolt, Titelverteidiger und zudem aktueller HardEnduro-Champion im Freien, stehen ebenfalls in der offiziellen Starterliste für das bevorstehende Rennwochenende.

Das sei natürlich eine sehr harte Konkurrenz: „Mal sehen, ob ich es überhaupt in die Top Ten schaffe.“ So viel Tim Apolle wisse, gelte in Lodz sowohl für die Teilnehmer als auch die Zuschauer die 3-G-Regel. „Aber das kann sich ja alles täglich wieder ändern.“