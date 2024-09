Am Sonnabend geschahen im Unstruttal zwei Unfälle mit verletzten Personen. Der Sachschaden ist bei beiden Kollisionen groß.

Gleina/Balgstädt/cm - Im Unstruttal haben sich am Sonnabend zwei Unfälle ereignet. Eine Motorradfahrerin stürzte am Samstagvormittag auf der Landesstraße 209 zwischen Gleina und Dorndorf in einer scharfen Rechtskurve. Daraufhin rutschte sie über die Fahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die Bikerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu binden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auf der Bundesstraße 176 zwischen Balgstädt und Laucha stießen am Sonnabend kurz vor 11 Uhr hingegen zwei Autos zusammen. Eine Fahrzeugführerin kam laut Polizei mit einem Schock in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro.