Benndorf ist auf vielen Ebenen aktiv

Baumersroda - Der Baumersrodaer SV ist im Ligabetrieb von Saale-Unstrut-E-Football prominent vertreten: durch Ronny Benndorf, den Sportlichen Leiter des Vereins. „Man muss schon den Hut ziehen vor den Organisatoren dieses Online-Wettbewerbs. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, was da so alles dranhängt. Man freut sich einfach über eine solche Möglichkeit, in diesen tristen Zeiten für eine kleine Freude im Alltag zu sorgen und Kontakt zu halten, auch wenn es nur an der Konsole ist“, sagt Benndorf, der mit dem BSV selbst schon zwei Fifa-21-Turniere veranstaltet hat.

Er selbst sei völlig unvoreingenommen und ohne große Ambitionen in den Wettbewerb gegangen. „Ich bin mit meinem Punkteschnitt von aktuell 1,6 pro Partie zufrieden. Man sieht aber, dass manche Gegner den rechten Stick extrem strapazieren und eine Menge Tricks draufhaben, während ich eher den geradlinigen Fußball bevorzuge. Vielleicht muss ich da in Zukunft ein wenig umdenken, wenn ich erfolgreicher werden will“ , so der 33-Jährige.

Für die kommende Saison werden wir mit unserem Kooperationspartner Gleinaer SV drei Jugendteams im Punktspielbetrieb an den Start bringen. Ronny Benndorf

Erfolgreich ist Ronny Benndorf mit dem Verein seines Herzens vor allem abseits der virtuellen Fußballwelt. Der BSV hat sich nicht nur in der hiesigen Kreisliga-Staffel auf dem Feld zu einem Topteam entwickelt, er kann besonders im Nachwuchsbereich Beachtliches vorweisen. „Für die kommende Saison, wann immer die auch beginnen wird, werden wir mit unserem Kooperationspartner Gleinaer SV drei Jugendteams im Punktspielbetrieb an den Start bringen“, berichtet der Bankkaufmann. Es sei sicher schwer, ein anderes 300-Seelen-Dorf zu finden, das eine ähnliche Quote - und das neben zwei Männermannschaften (die zweite zusammen mit den Burgscheidungern) - vorweisen könne, meint Ronny Benndorf.

Auch das Umfeld auf dem Baumersrodaer Fußballplatz wolle man Stück für Stück weiter verbessern, erklärt der Sportliche Leiter des BSV. „Die Kabine unserer ersten Männermannschaft ist nach einer Komplettüberholung fast fertig - und so viel kann ich schon verraten: Sie wird mit Kreisliga nicht mehr viel zu tun haben.“ Dies ist eventuell schon ein kleiner Fingerzeig in die Zukunft des Vereins, der in diesem Jahr 60 wird. „Wir wollen perspektivisch in die Kreisoberliga“, verrät Benndorf.

Zahlenspiegel, VR-Gold-Liga, 6./23. Spieltag:

Philipp Zille (Balgstädter SV) - Stefan Lehwald (FC RSK Freyburg) 10:0 und 6:0

Michel Thomas (FSV Klosterhäseler) - Lukas Bartling (LSG Lieskau) 1:7 und 0:10

Robert Jesswein (FC RSK Freyburg) - Kevin Wagner (SV Mertendorf) 2:1 und 6:5

Ronny Benndorf (Baumersrodaer SV) - Moritz Mainka (SC Naumburg) 2:2 und 3:6

Nick Stemmler (Wettiner SV) - Leopold Holey (SC Naumburg) 5:2 und 3:0

Pascal Heinemann (VSG Löbitz) - Carl Hoffrichter (SC Naumburg) 5:1 und 7:4

Tim Bieling (FSV Klosterhäseler) - Marcel Schmidt (SV Dornstedt) 4:2 und 5:2

Die beiden Partien zwischen Lucas Könnicke (SC Naumburg) und Paul Riebel (Blau-Weiß Bad Kösen) werden nachgeholt.

spielfrei: Enrico Schneider (SV Sennewitz)

Nachtrag: Leopold Holey (Naumburg) - Pascal Heinemann (Löbitz) 7:1 und 2:2

Stefan Lehwald (Freyburg) - Michel Thomas (Klosterhäseler) 0:4 und 0:8

VR-Platinum-Liga, 6./23. Spieltag:

Sebastian Frank (1. FC Zeitz) - Steve Sorge (FC RSK Freyburg) 11:2 und 7:3

Daniel Grune (SV Burgscheidungen) - Eric-Denis Gerber (Germania Schönburg/Possenhain) 1:2 und 0:7

Max Kertscher (Droyßiger SG) - Nico Göttner (Schwarz-Gelb Deuben) 4:3 und 1:2

Bastian Hanisch (SC Naumburg) - Pascal Reh (SV Mertendorf) 1:1 und 2:1

Patrick Krumbholz (FSV Klosterhäseler) - Erik Hüttig (VSG Löbitz) 3:2 und 2:3

Oliver Böhme (Blau-Weiß Bad Kösen) - Paul Jacob (SC Naumburg) 5:3 und 0:2

spielfrei: Dominic Krause, Marcel Derbek (beide SC Naumburg) und Alexander Giese (FC RSK Freyburg)