Beinahe wird’s zweistellig

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten in ihren Testspielen am Sonnabend folgende Ergebnisse.

SC Naumburg - SG Eisdorf 9:1 (3:0)

Der Landesligist aus der Domstadt schießt sich warm für die neue Saison in der verkleinerten Südstaffel und für das „Projekt Aufstieg“. Gegen den Landesklasse-Vertreter aus dem im Saalekreis gelegenen Teutschenthaler Ortsteil feierte das Team von Trainer Matthias Krause nach dem 5:1 gegen den FSV Halle den nächsten, noch deutlicheren Sieg. Vor 45 Zuschauern im Stadion an der Saalestraße waren Lucas Sedivy (8.), Nejervan Solivani (20.), Marcel Müller (33./62.), Daniel Söll (54.), Tom Schönemann (69.), Jasper Hoffmann (70./71.) und Moritz Böttcher (82.) für die Gastgeber erfolgreich. Das Ehrentor der Eisdorfer erzielte Jan Rehmann in der 75. Minute. „Das waren alles schön herausgespielte Treffer nach Balleroberungen, sehenswerten Doppelpässen oder Angriffen über die Außenpositionen. So wie wir das sehen möchten“, freute sich Krause. Natürlich wolle er das Resultat nicht überbewerten, weil der Gegner irgendwann platt gewesen sei und vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt habe. „Doch neun Tore muss man auch erst einmal schießen“, sagte der SCN-Coach, dem inzwischen ein viel breiterer Kader als in den vergangenen Jahren zur Verfügung steht. Er wolle immer gewinnen, so Matthias Krause, „und man sollte von außen auch klar erkennen, dass wir in der Landesliga spielen“.

SCN-Trainer Matthias Krause (v.l.) am Sonnabend im Stadion Saalestraße mit Jasper Hoffmann sowie den A-Jugendlichen Paul Jacob und Moritz Mainka, der eine Woche zuvor gegen den FSV Halle doppelt getroffen hatte. (Foto: Andreas Löffler)

In dieser Woche laufen die Domstädter im Rahmen ihres Testspiel-Marathons gleich drei Mal auf, um allen Akteuren möglichst viele Einsatzchancen geben zu können: am Mittwoch, 18.30 Uhr, im heimischen Stadion gegen Kreisoberligist Bad Kösen, am Donnerstag, 19 Uhr, beim SV Braunsbedra und am Sonnabend, 14 Uhr, in Naumburg gegen den BSC Laucha, der wie die Geiseltaler in der Landesklasse spielt.

SCN: Khalil - Döring, N. Solivani, B. Hanisch, Ajo; Söll, Pieper; Sedivy, Schönemann, Hoffmann; Müller (ferner: M. Denke, Böttcher, St. Villmann, Mainka, Hoffrichter, Eichstädt).

BSC 99 Laucha - Grün-Gelb Osterfeld 4:0 (1:0)

Beim Re-Start nach der langen Corona-Zwangspause mussten die Glockenstädter gegen Kreisoberligist Osterfeld berufs-, urlaubs- und verletzungsbedingt auf sechs Akteure verzichten. Patrick Hoffmann und Thomas Stichling fallen derzeit mit Beschwerden am Knöchel beziehungsweise Zeh aus; Kapitän Mario Bothe wird nach einer Knieoperation wohl noch länger fehlen. Kurz vor der Pause fiel vor 40 Zuschauern der Führungstreffer des gastgebenden Landesklasse-Teams: Zuvor war Alexander Saal gefoult worden, und vom Elfmeterpunkt verwandelte Matthias Meissner (43.) sicher. In der zweiten Halbzeit machte sich auf beiden Seiten der Kräfteverschleiß bemerkbar; dadurch gab es mehr Torchancen. Wobei lediglich die Lauchaer erfolgreich waren: Chris Karl (56.) nach einem Steilpass von Saal, dann Christopher Schumann (62.) unter Mithilfe von Gästespieler Valentin Planke sowie Lucas Hoffmann (82.) mit einer schönen Einzelleistung und einem Schuss ins lange Eck bauten die Führung aus.

BSC 99: Reis (77. Hahnemann) - Meissner, J. Thieme, D. Ulrich, Krentz, Riesen (77. J. Hoffmann), Porse, Saal (82. H. Hoffmann), Karl, L. Hoffmann, Schumann.

Blau-Weiß Bad Kösen - Wacker Wengelsdorf 2:2 (1:1)

Bad Kösens Trainer Matthias Große standen nur zehn Akteure aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. Deshalb sprangen Mirko Bönicke, der nach der langen Pause eine sehr gute Leistung zeigte, und Tom Giese aus der zweiten Blau-Weiß-Vertretung ein. Die eine Etage höher in der Landesklasse spielenden Wengelsdorfer gingen vor 35 Zuschauern nach einem Fehler der Gastgeber im Spielaufbau durch einen Distanzschuss von Stephan Woithe (36.) in Führung. Fünf Minuten vor der Pause glich Kevin Gerber, der aus 35 Metern abgezogen hatte, wobei der Ball eine sehr ungewöhnliche Flugbahn nahm, aus. „Nachdem wir in der ersten Halbzeit zu sehr in die Defensive gedrängt worden waren, wurden wir nach einigen Umstellungen nach Wiederbeginn besser“, berichtet Coach Große. Nach sehenswerter Vorarbeit von Richard Schibath und Florian Stengler erzielte Jonas Porsche (68.) das 2:1. Wacker-Routinier Uwe Becker (82.) sorgte für den Endstand.

Blau-Weiß: Ehrhardt - Stengler, Ruhm, Schibath, Breitfeld, Plobner, Gerber, Bönicke, Jo. Porsche, Petersen, Giesecke (ferner: T. Giese, Schmidt).

Lossa/Rastenberg - Sprötauer SV 4:1 (4:0)

Zum Auftakt der neuen „Friends League“, in der neben der Eintracht/Union-Kombination noch vier Teams befreundeter Thüringer Vereine in der Vorbereitung auf die neue Saison spielen, kamen die Gastgeber am Sonnabend vor 51 Zuschauern in Rastenberg zu einem ungefährdeten Erfolg. Marcus Jöricke (5.) brachte die Gastgeber mit einem platzierten Distanzschuss früh in Front. Bis zur Pause bauten Mario Rahaus (18.) nach Vorlage von Justin Köhler, Clemens Lange (30.) per Elfmeter nach einem Foul an Rahaus sowie erneut Rahaus (40.), der dieses Mal ein Zuspiel von David Schiele verwertete, den Vorsprung auf vier Tore aus. „Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel so dahin, und Sprötau übernahm das Kommando“, berichtete Doppel-Torschütze Rahaus. Folgerichtig sei der Ehrentreffer der Gäste gefallen - durch das schönste Tor des Tages, einen unhaltbaren Volleyschuss von Maik Gräfe (68.) aus etwa 18 Metern in den Winkel.

Eintracht/Union: Fechner - Göhle, Schiele, Köhler, Cl. Lange, Jöricke, Uhlig, Neuhauß, Rahaus, Wagner, Krämer (ferner: Zerlin, M. Lange, P. Oberreich).

Weitere Resultate von Testspielen: VSG Löbitz - FC RSK Freyburg II 1:5, SpVgg Leipzig 1899 – Baumersrodaer SV 10:2 (wir berichten noch).