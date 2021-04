Baustart für neues Vereinsheim

Naumburg - Lange ist darüber geredet, sind Planung erstellt und Genehmigungen beantragt worden: Nun geht es los! Die Naumburger Rot-Weiß-Ruderer bekommen am Gänsegries zwischen dem Saale-Radwanderweg und dem Funktionsgebäude der Feuerwehr ein neues Bootshaus. Der Beginn der Bauarbeiten erfolgt nun mit der Bohrpfahlgründung. Im Mai werden sich die Rohbauarbeiten anschließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Finanziert wird die komplette Maßnahme mit Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt - und zwar aus dem Topf zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013. Dieses Rekord-Hochwasser hatte an den bestehenden Gebäuden des Rudervereins, wenige Hundert Meter weiter, am Klingenberg, so große Schäden angerichtet, dass diese abgerissen werden müssen.

Das neue Gebäude am Gänsegries wird nun als Ersatz errichtet. Die verkehrstechnische Erschließung wird nach der Fertigstellung über die Badstraße erfolgen, teilt die Stadtverwaltung weiterhin mit. Errichtet wird das Gebäude in sogenannter Ständerbauweise, da ein Wasserabfluss bei Hochwasser gewährleistet werden muss. „Das neue Bootshaus, das in Massivbauweise entsteht, wird alle Funktionen, die bisher in zwei Gebäuden untergebracht waren, unter einem Dach vereinen“, heißt es.

Einen großen Teil nimmt die Bootshalle ein. Zudem entstehen ein Vereins-, Trainings- und Kraftraum sowie die notwendigen Sanitär-, Umkleide- und Nebenräume. Der Hauptzugang für das Gebäude wird an der Nordseite liegen und über eine Außentreppe erschlossen. An der Ostseite der Bootshalle befinden sich zwei große Tore, an die sich eine aufgeschüttete Rampe anschließt. Über diese können die Boote zum Ufer der Saale transportiert werden.

Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus in 2022 sollen ein Jahr später laut Stadt die bisherigen Gebäude am Klingenberg abgerissen werden. Danach ist eine Bodenentsiegelung vorgesehen. Der Hang soll zum Saaleradweg hin abgeflacht und begrünt werden. (hbo)