Bad Bibra/jak - Planmäßig voran geht es mit der umfangreichen Sanierung des Bad Bibraer Freibades „Balison“ trotz aller zuvor nicht absehbar gewesenen Schwierigkeiten und zusätzlichen Arbeiten. Wie vorgesehen, könne so mit den Sommerferien, spätestens Mitte Juli, wieder ins kühle Nass gesprungen werden, wie Bürgermeister Frederik Sandner im Gespräch mit Tageblatt/MZ sagte.

Die Bauarbeiten am Kinderplanschbecken und an der Rutsche samt Landebecken sind beendet worden. Fertiggestellt ist auch das Edelstahlbecken, das nun für die ersten Wassertests befüllt werde. Lediglich mit dem Bau des Naturbeckens hinkt man hinterher. Der Grund: Lieferschwierigkeiten mit der Folie. „Das wird wohl das Letzte sein, was fertiggestellt wird“, so Sandner.

Noch hoffe er, dass die Folie rechtzeitig eintrifft. Es könne aber auch passieren, dass das Naturschwimmbecken 14 Tage später als das gesamte Freibad eröffnet wird und vielleicht der eine oder andere Quadratmeter Rasen noch nicht gewachsen ist.