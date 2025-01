Verbandsgemeinde Wethautal Ausblick aufs neue Jahr: 2025 gibt es drei große „Baustellen“

Verbandsgemeinde Wethautal startet in finanziell schwieriges Jahr. Investiert wird 2025 dennoch, so in die „Schwergewichte“ Radwegeverbund, Grundschulanbau und Hochwasserschutz.