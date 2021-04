Auf Fläche an der Brückenstraße sammelt sich Unrat

Auf einer Fläche an der Brückenstraße in Naumburg nahe dem Abzweig Campingplatz Blütengrund hat sich illegaler Müll angesammelt.

Naumburg - Berge mit illegalem Müll in Wäldern und an Wegen sorgen vielerorts für Ärger. Neulich erreichte die Redaktion ein Hinweis auf Unrat am Abzweig in Richtung Campingplatz Blütengrund an der Brückenstraße - jener Straße, die während der Sperrung der Halleschen Straße als Umleitung in Richtung Naumburg-Henne genutzt wurde. Dort hat sich in der Vergangenheit illegaler Müll unterschiedlicher Art und Menge angesammelt.

Laut Kreissprecher Steven Müller-Uhrig sind dazu bereits sechs Meldungen über die App Umweltradar eingegangen sowie mehrfach Anzeige erstattet worden. Außerdem sei das Areal, das einem Privatunternehmen gehört, von einem Mitarbeiter der Unteren Abfallbehörde in Augenschein genommen worden. Da sich das Gelände nicht im Wald oder in der freien Landschaft befindet, sei für die Unterhaltung, Verkehrssicherung und Reinigung laut Abfallgesetz der Eigentümer oder ein per Vereinbarung Verpflichteter zuständig.

Der Besitzer sowie die Stadt Naumburg seien über die Vorkommnisse informiert worden. Kreissprecher Steven Müller-Uhrig weiter: „Der Eigentümer prüft derzeitig die Sicherung des Grundstückes gegen unbefugtes Betreten. Durch die zuständige Untere Abfallbehörde wird dieser dennoch aufgefordert, die illegal abgelagerten Abfälle bis zu einem festgelegten Termin zu beräumen und nachweislich einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.“ (Constanze Matthes)