Auf der Spur der eigenen Gene

Bad Bibra - Was der Bad Bibraer Felix Dreisow gemacht hat, rührt an einem fast schon philosophischen Punkt. Der 39-Jährige, vielen in der Region auch als Lauf-Ass bekannt, hat sein Genom, also seine komplette in den Chromosomen beziehungsweise der DNA hinterlegte Erbinformation, sequenzieren lassen. Und damit quasi die „Büchse der Pandora“ geöffnet, denn: Anhand der Gene und des inzwischen über sie gesammelten Wissens lassen sich immer präzisere Aussagen über vorhandene Prädispositionen treffen - also auch über die Veranlagung für bestimmte Krankheiten. „Willst du das denn wirklich wissen?“, sei eine häufige Frage in seinem Umfeld gewesen - wohl gespeist aus dem „Kopfkino“, welche Herausforderung der Umgang mit einem heiklen Befund mit sich bringen könnte.