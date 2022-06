„Ärmel hoch und machen“

Für das Oberhaupt der Verbandsgemeinde An der Finne endet die Amtszeit. Welches Fazit sie zieht und was sie plant.

Bad Bibra - Monika Ludwig (parteilos) wird erneut für das Amt der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne kandidieren. Die parteilose Kommunalpolitikerin will sich am Sonntag, 26. September, zur Wahl stellen. Die Saubacherin hofft, ihre derzeitige Tätigkeit als VG-Bürgermeisterin fortsetzen zu können. Sie hatte ihr Amt am 1.Januar 2015 angetreten. Monika Ludwig antwortet auf die Fragen von Redakteur Albrecht Günther.