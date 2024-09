Bei Silo-Arbeiten ist es in Gleina zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Dort stürzte ein Traktor sechs Meter in die Tiefe - mitsamt Fahrer.

Ein Traktor ist in Gleina sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat seinen Fahrer mit sich gerissen.

Gleina. - Bei einem Arbeitsunfall in einem Silo ist ein Mann in Ebersroda, einem Ortsteil von Gleina, am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Dies meldet die Polizei.

Demnach ist es in einem Landwirtschaftsbetrieb an der Kreisstraße 2624 zu dem Unglück gekommen. Kurz nach 0 Uhr soll dabei ein Traktor beim Verdichten von Erntematerial an der Stirnseite eines Silos rückwärts in die Tiefe gestürzt sein. Das Fahrzeug sei sechs Meter tiefer aufgeprallt. Bei dem Arbeitsunfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie es heißt.

Der Schaden am Traktor wird von den Beamten auf circa 350.000 Euro geschätzt. Außerdem seien weitere Schäden an den Betonteilen des Silos entstanden. Die Polizei ermittelt in dem Fall.