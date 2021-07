Ansturm auf Tauschbörse

Und es sind noch etliche Figuren da. Wer will, kann sich welche abholen.

Jakob Heyer tauscht seine Deutschland-, Portugal-, Niederlande- und Dänemark-Ottifanten gegen solche von Belgien, Wales, Kroatien und Schottland. Der Siebenjährige freut sich über den EM-Sieg der Italiener. Mit ihnen kann er nochmal jubeln, wenn die Familie in den Ferien nach Italien in den Urlaub fährt.

Naumburg - Wer hätte das gedacht? Über 200 Ottifanten sind in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Naumburger Salzstraße 8 getauscht worden. Tageblatt/MZ hatte eine kleine Börse eingerichtet mit dem Ansinnen, dass doppelte Motive der von Otto Waalkes für die Fußball-Europameisterschaft kreierten Figuren getauscht werden können.

Vom vierjährigen Knirps bis zum rüstigen Senior - die Sammler und Tauschwilligen kamen aus allen Altersgruppen und aus Naumburg genauso wie aus Kahlwinkel oder Saubach. Über 50 Personen gaben sich in der Geschäftsstelle die Klinke in die Hand. 25 Motive wurden gehandelt, und konnte ein Wunsch nicht erfüllt werden, wurde er notiert und der Tauschwillige später angerufen.

Mancher, der die in Naumburg vom E-Center Hinze ausgegebenen Figuren nicht sammelt, gab sie auch einfach nur ab. Was umgedreht heißt: Die Tauschaktion ist zwar vorüber, wer aber noch Figuren haben möchte, kann sie sich in der Geschäftsstelle abholen - solange der Vorrat reicht, sozusagen. 16 verschiedene Motive stehen zur Auswahl, allein von der russischen „Mannschaft“ sind 14 Figuren da.