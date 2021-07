Alle Derby-Wünsche erfüllt

Steffen Baumgart (r.) und sein neuer Co-Trainer Philipp Große, der aber weiter auf der Rechtsaußenposition spielen wird, sind mit den Drittliga-Männern des HC Burgenland in die zwölf Teams starke Staffel C eingeteilt worden.

Naumburg - Die Sachsen-Anhalt-Derbys gegen Bernburg und die Youngsters des SCM sind geblieben, die Fahrtstrecken zu den Auswärtspartien insgesamt kürzer geworden - mit diesen Aussichten blicken die Drittliga-Männer des HC Burgenland auf die Saison 2021/22. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat nach zwei Spielzeiten ohne Absteiger jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und das größer gewordene Starterfeld auf mehr Staffeln verteilt.

Zweite Chance ist ein Vorteil

Der HCB ist in die Staffel C eingeordnet worden. In dieser treffen die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart gleich auf vier Hannoveraner Teams sowie drei weitere Mannschaften aus Niedersachsen. Neben den beiden erwähnten Konkurrenten aus dem eigenen Bundesland gehören noch Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa und die zweite Vertretung des Bundesligisten SC DHfK Leipzig aus Sachsen zu den Gegnern der Burgenländer (siehe auch unten „Sieben Staffeln, dann...“).

Da hat der DHB seine Hausaufgaben ordentlich erledigt. Steffen Baumgart

„Das ist völlig okay. Da hat der DHB seine Hausaufgaben ordentlich erledigt“, ist Coach Baumgart zufrieden mit der Einteilung. Auch wenn er sich freilich insgeheim Duelle mit seinem früheren Verein VfL Potsdam gewünscht hätte, die in der vergangenen Spielzeit in der damaligen Nord-Ost-Staffel wegen des coronabedingten Abbruchs nicht zustande gekommen waren. Im Team aus der brandenburgischen Landeshauptstadt, das den erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht geschafft hat und künftig von Füchse-Berlin-Manager Bob Hanning trainiert wird (wir berichteten), spielt schließlich Steffen Baumgarts Schwager Norman Flödl.

Lauftraining abgeschlossen

Baumgart spricht von einer sehr leistungsstarken Staffel, „in der wir aber nicht chancenlos sind“. Ein Vorteil für einen Quasi-Aufsteiger wie den HCB - in der vergangenen Saison, der ersten für die Burgenländer in dieser dritten Liga, konnten lediglich fünf Spieltage ausgetragen werden - sei es, dass man nicht direkt nach der normalen Runde absteigen kann. In den sogenannten Play-downs erhalte man in Duellen mit den schwächeren Teams anderer Staffeln eine weitere Chance, die Klasse zu halten.

Die Vorbereitung des HCB auf die erste (hoffentlich) komplette Drittliga-Saison läuft indes auf Hochtouren. „Die Phase Schnelligkeits-Ausdauer haben wir am Dienstag mit zehn 200-Meter- und am Mittwoch mit fünf 800-Meter-Läufen im Naumburger Stadion abgeschlossen“, berichtet Trainer Baumgart. Die Resultate seiner Schützlinge seien gut gewesen, nun werde man in diesem Bereich in der Halle mit Ball weiterarbeiten. Ihr erstes Testspiel werden die Burgenländer am 10. Juli gegen Eisenach II bestreiten.

Sieben Staffeln, dann Auf- und Abstiegsrunde

Mit 82 Mannschaften startet die dritte Liga der Handballmänner in die Saison 2021/22. Gespielt wird in der Vorrunde zunächst in sieben Staffeln mit elf beziehungsweise zwölf Teams. Diese absolvieren jeweils eine Hin- und eine Rückrunde. Die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei jeder Staffel ziehen in die Aufstiegsrunde ein. Diese wird in zwei Siebener-Gruppen ausgetragen; anschließend spielen die Teams auf den Plätzen eins und zwei der beiden Gruppen in Überkreuzvergleichen die beiden Aufsteiger zur 2. Bundesliga aus. Um den Klassenverbleib in der dritten Liga kämpfen die Teams auf den Plätzen sieben bis elf beziehungsweise zwölf jeder Vorrunden-Staffel - und zwar in sieben Sechser- oder Fünfergruppen, von denen die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei in der dritten Liga verbleiben. So werden 26 Teams in die Oberligen absteigen, und die Stärke der dritten Liga erreicht 69 Mannschaften.

Der HC Burgenland trifft in der Vorrunden-Staffel C auf folgende Teams: Handball Hannover-Burgwedel, TSV Hannover-Burgdorf II, HSV Hannover,TuS Vinnhorst (ebenfalls Hannover), MTV Braunschweig, Northeimer HC, Eintracht Hildesheim, SC DHfK Leipzig II, SV Plauen-Oberlosa, SV Anhalt Bernburg, SC Magdeburg II. Saisonbeginn soll Ende August (in den Zwölferstaffeln, also auch für den HCB) beziehungsweise Anfang September sein. Das Spieljahr endet laut Plan Anfang Juni 2022.