Im Nebraer Freibad sind die ersten umfangreichen Bauarbeiten im Zuge der großen Sanierung abgeschlossen worden. Am Donnerstagnachmittag startet die Freizeiteinrichtung in die diesjährige Saison.

Ab ins Becken - Freibad in Nebra startet am Donnerstag endlich in die Saison

Das Freibad in Nebra öffnet am Donnerstag seine Pforten.

Nebra/cm - Später als sonst, aber pünktlich zu den Sommerferien öffnet das Freibad in Nebra am kommenden Donnerstag ab 14 Uhr seine Pforten. In der ersten Stunde gibt es freien Eintritt für alle, danach ist der halbe Preis zu zahlen, teilt das Bad auf seiner Facebook-Seite mit. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das beliebte Tauchen nach den 10er-Karten. Das Freibad hat in der Hauptsaison täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Grund für den verspäteten Saisonstart sind umfangreiche Bauarbeiten. Zuletzt sei das Schwimmmeister-Häuschen saniert und der Strand mit 100 Tonnen neuem Sand hergerichtet worden, so Bauamtsmitarbeiter Martin Kaufmann. Zudem erfolgte im Technikgebäude der Einbau moderner Pumpen. Die Maßnahmen sind Teil der umfangreichen Sanierung, die der Bund mit 810.000 Euro Fördermitteln unterstützt. Im Herbst folgen weitere Arbeiten auf dem Gelände, darunter die Sanierung des Sozialgebäudes am Eingang.