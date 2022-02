Ab 1. März Sanierungsarbeiten an Unstrutbrücke in Wendelstein

Wendelstein - Ab Dienstag, 1. März, müssen Autofahrer, die auf der Landesstraße 214 unterwegs sind, mit Behinderungen rechnen. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Unstrutbrücke in Wendelstein. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 900.000 Euro in die Instandsetzung des Bauwerks aus dem Jahr 2001.

In einem ersten Bauabschnitt, der etwa einen Monat dauert, werden zunächst die Fahrbahnübergänge beidseitig der Brücke erneuert, teilt das Verkehrsministerium mit. Für die Reparaturarbeiten am Bauwerk sind weitere fünf Monate eingeplant. Neben Fahrbahnbelag und Geländern werden unter anderem Böschungstreppen und nicht zuletzt die gepflasterten Flächen vor beiden Widerlagern erneuert. Hier haben die Hochwasser deutliche Spuren hinterlassen. Für die erforderlichen Arbeiten muss die Landesstraße im Baustellenbereich voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird - aus Nebra kommend - bereits ab Memleben umgeleitet. Die Strecke führt zunächst über die L 214 in Richtung Bucha bis zur L 215. Von hier aus geht es über Wohlmirstedt und Allerstedt nach Wiehe. Dort beginnt der letzte Abschnitt der Umleitung auf der L 217 bis Roßleben (Gegenrichtung analog). Bei planmäßigem Verlauf sollen die Arbeiten Ende August beendet sein. (ag)