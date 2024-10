Naumburger bricht mehrmals in ein indisches Restaurant und in eine Gartenlaube ein und lässt vor allem alkoholische Getränke mitgehen. Schöffengericht verurteilt ihn auch wegen räuberischen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe.

Naumburg. - Im Sommer dieses Jahres herrschte im indischen Restaurant in Naumburg eine angespannte Stimmung. An mehreren Morgen waren die Schubladen des Biergartentresens, die abends von einer Mitarbeiterin mit kleinen Flaschen Alkohol bestückt wurden, geplündert. Der „Taj Mahal“-Inhaber überwachte daraufhin per Videokamera den Freisitzbereich. Und siehe da: Wenn der letzte Gast gegangen, die Küche aufgeräumt, die Außentheke neu bestückt und der letzte Mitarbeiter das Licht ausgeknipst hatte, bediente sich im verwaisten Biergarten ein Eindringling am Alkohol. An die 50 kleinen Alkoholflaschen ließ er im Rucksack verschwinden.