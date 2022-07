240 Gäste erwartet: Naumburger Uta-Treffen beginnt am Freitag

Zwei Sonderseiten in Tageblatt/MZ berichten von einer Aktion der Naumburger Utaschule.

Bei einem der früheren Uta-Treffen sind auch Uta Jensen (71) und ihre Enkelin Uta aus Hamburg nach Naumburg gekommen. In diesem Jahr werden rund 240 Namensträger der bekannten Stifterfiguren erwartet.

Naumburg - Nachdem das für 2020 geplante „Uta-Treffen“ pandemiebedingt ausfallen musste, geht nun die achte Auflage der Veranstaltung über die Bühne. Beginnend am morgigen Freitag, heißt es dann in der Domstadt bis zum Sonntag „Uta prickelnd anders“.

Im Zeichen der berühmten Stifterfigur stand aber bereits für einige Naumburger Grundschüler das ganze vergangene Jahr. Die Utaschule konnte dank einer Landesförderung das facettenreiche Projekt „Uta-Wer?“ durchführen. Was dabei gelernt wurde und entstanden ist, können Sie, liebe Leser, in unserer heutigen Ausgabe auf zwei Sonderseiten sehen. Die Texte und Fotos sind vor allem durch das Mitwirken der Dritt- und Viertklässler sowie durch die Leiterin der Utaschule, Garnet Meiß, entstanden. Tageblatt/MZ musste sie nur noch in Form bringen.

Drei Ehepaare mit Namen Uta und Ekkehard zu Gast

Doch zurück zum „Uta-Treffen“: Erwartet werden laut Stadt 240 Gäste, darunter 120 Frauen, die den Namen Uta tragen, sowie weitere Namensträger der Stifterfiguren im Westchor des Naumburger Doms. Auch drei Ehepaare mit den Namen Uta und Ekkehard werden anreisen, heißt es.

Stolz sind die Veranstalter auf 60 Neuanmeldungen und drei Utas aus Rom, Madrid und Wien. Zwei Namensträgerinnen werden bereits zum achten Mal dabei sein. Die jüngste Uta ist erst elf Jahre alt, nimmt aber bereits zum dritten Mal am Treffen teil, war zu erfahren. Erstmals wird das Uta-Treffen in diesem Jahr von einem Fernsehteam begleitet. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) wird für die Sendung „Hanseblick“ drehen und das Ehepaar Uta Marks-Thiessenhusen und Ekkehard Marks aus Reinbeck begleiten.

Mehr als 20 Veranstaltungen stehen auf dem Programm

Das dreitägige, abwechslungsreiche Programm ist gefüllt mit über 20 Veranstaltungen, die sich die Gäste im Vorfeld individuell zusammenstellen konnten, heißt es weiter. Dabei spannt sich der Bogen von thematischen Dom- und Stadtführungen über Events mit Live-Musik bis hin zu Kreativ-Workshops in der KinderDomBauhütte. Ein Höhepunkt ist am morgigen Freitag um 18 Uhr die feierliche Eröffnung des Treffens im Dom samt Gruppenfoto und Sektempfang im Domgarten.

Bisher folgten schon über Tausend Utas der Einladung nach Naumburg, aber auch die Stifternamensträger Konrad, Gepa, Gerburg, Ekkehard, Thimo, Wilhelm, Sizzo, Berchta, Dietmar, Reglindis und Hermann sind willkommen.