Der heute 62-jährige Rupert Winter fand zu DDR-Zeiten seine Nische fernab etwaiger Gängelei seitens sozialistischer Leitungskader – und startete nach der Wende in einem beratenden Beruf durch.

Freigeist Rupert Winter arbeitete in der DDR als Schäfer – und nach der Wende als Bankdirektor.

Wethau/Naumburg - Es gehört zu den großen Privilegien des Journalistenberufes, die mitunter höchst spannenden Wendungen in den Biografien anderer in Erfahrung bringen und aufschreiben zu dürfen – beispielsweise radikale berufliche Richtungswechsel. Die Chemiefacharbeiterin, die zur Chorinspektorin und Konzertkassen-Chefin wurde, der Hochseefischer, der eine Postfiliale eröffnete – das sind zwei dem Autor besonders in Erinnerung gebliebene Veränderungsgeschichten. Als eine weitere solche gesellt sich nun die Story des Wethauers Rupert Winter hinzu – dem Mann, der vom Schäfer zum Bankdirektor wurde.