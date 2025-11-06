Bogenschießen im Burgenlandkreis 170-köpfiger „Wanderzirkus“: Wie Großjenaer eine Mammutveranstaltung im Wald stemmen
Für ihr Jagdturnier nehmen die Bogenschützen der SG Eintracht Großjena eine Menge Arbeit auf sich. Sie müssen einen sechs Kilometer langen Parcours auf- und natürlich wieder abbauen.
Aktualisiert: 06.11.2025, 10:41
Grossjena. - Die Beschreibung dieses Wettbewerbs klingt einigermaßen lapidar: Geschossen wird eine Skandinavische Runde mit maximal drei Pfeilen pro Ziel aus unbekannten Entfernungen von drei bis 70 Metern auf insgesamt 30 Tierbilder.