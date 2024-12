Das kleine Schkopauer Örtchen Wassertal liegt genau an der Grenze zu Merseburg. Warum das in der Vergangenheit zu Verwirrung geführt hat und welche Rolle die Buna-Werke spielen.

Schkopau/MZ. - Biegen Autofahrer von der Bundesstraße 91 auf den Knapendorfer Weg, fahren sie vorbei an kleinen Gärten und großen Wohnblöcken und gelangen am Ende zur Straße „Am Wassertal“. Die gibt dem kleinen Örtchen Wassertal seinen Namen. Das Schild, welches zeigt, dass der Ort sich in Schkopau befindet, fällt dabei kaum auf. Wassertal gehört nämlich nicht, so wie es oft gedacht wird, zur Stadt Merseburg.