Per Kran werden die bis zu zwei Tonnen schweren Fertigteile in die Fassade eingehoben.

Merseburg/MZ. - „Ich erwarte, dass es sich zum Standard entwickeln wird, gerade da, wo wir es mit wiederkehrenden Bautypen zu tun haben, die zwischen den 1950er-Jahren und 1978 entstanden sind, in Ost und in West“, sagt Dirk Förster-Wehle. Er ist der Leiter „Zentrale Technik“ beim Wohnungsunternehmen TAG. Am Mittwochmittag steht er vor dem Block Straße des Friedens 70 bis 76, in dem sich 32 der knapp 2.500 Wohnungen des Konzerns in Merseburg befinden. Sein Blick geht nach oben. Dort schwebt am Kranhaken gerade eine Novität für die TAG ein.