Bad Lauchstädt/MZ - Am Freitag kurz nach 22 Uhr ist es an der Überfahrt von der A143 zur A38 zur Kollision von einem Pkw mit einem Lkw gekommen. Der Pkw war aus Richtung A143 kommend in Richtung A38 Fahrtrichtung Leipzig unterwegs, als der Wagen in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer durchfuhr mit seinem Wagen die Böschung und kollidierte mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Das Auto kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.