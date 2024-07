Der Präsident des österreichischen Nationalrats Wolfgang Sobotka zu Besuch auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Welche Eindrücke er dabei sammeln konnte.

Michael Steinland, Wolfgang Sobotka und Reiner Haseloff (v.l.n.r.) scherzen gemeinsam bei ihrem Besuch auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg/mz. - Mit Sommerhut und Anzug läuft der Präsident des österreichischen Nationalrats, Wolfgang Sobotka, am Mittwoch über das Gelände der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. In seiner Rolle als Präsident der „European Garden Association - Natur im Garten International“ überreichte er Laga-Geschäftsführer Michael Steinland die Plakette, die Gartenanlagen auszeichnet, die ohne Kunstdünger, Pestizide und Torf gepflegt werden.