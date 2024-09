Brandschutz im Saalekreis Wird auf grüner Wiese in Barnstädt ein neues Feuerwehrhaus errichtet?

Im Weida-Land laufen Vorplanungen zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Barnstädt. Andere Wehr in der Verbandsgemeinde meldet schon seit Längerem Bedarf für neues Depot an.