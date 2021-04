Wie eine Meserburgerin zur Stammzellenspenderin geworden ist

Merseburg - Sie hat nicht groß darüber nachgedacht. Es war klar, dass sie helfen wird. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag wird die Merseburgerin Lisa-Marie Löster gebeten, ihre Stammzellen für eine kranke Frau zu spenden. Gerechnet hat sie damit zwar so schnell nicht, aber sie sagt zu und spendet letztlich sogar zweimal.

Merseburgerin spendet Stammzellen statt Blut

Lisa-Marie Löster ist der genetische Zwilling einer an Leukämie erkrankten Frau aus Deutschland. Nur schwer sind Menschen zu finden, deren genetische Merkmale so gut zu einem anderen Menschen passen, dass sie ihm im Kampf gegen den Krebs helfen können. Registriert hat sich die heute 18-Jährige sogar schon mit 17. „Bei uns an der Schule war eine Blutspendeaktion und da konnte man sich registrieren.“

Weil sie aber als Minderjährige noch kein Blut geben darf, hat sich Löster stattdessen als Stammzellspenderin bei der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) eintragen lassen. „Die Daten werden bis zur Volljährigkeit gesperrt und dann erst freigegeben“, erklärt Katja Kluger, Sprecherin der DSD mit Sitz in Dessau-Roßlau. Tatsächlich habe die DSD eine Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz. „Wenn sie Blutenspendetermine in Berufsschulen und Gymnasien machen, dann nehmen sie uns mit.“

Innerhalb der Familie finden in der Regel nur 30 Prozent aller Patienten einen geeigneten Spender

Dort treffen die Mitarbeiter oft eine große Traube Jugendlicher, haben im Gespräch die Möglichkeit, über das Thema Leukämie und Stammzellspende aufzuklären. „Natürlich freuen wir uns auch über die Registrierungen. Je jünger die Spender sind, umso besser.“ Auch je mehr Spender in der Datenbank aufgenommen werden, desto größer ist die Chance für Erkrankte, Hilfe zu bekommen.

Innerhalb der Familie finden in der Regel nur 30 Prozent aller Patienten einen geeigneten Spender. Das hängt auch damit zusammen, dass die Familien und damit die Auswahl an potenziell passenden genetischen Zwillingen immer kleiner werden. Daher pflegt die DSD, wie auch alle Spenderdateien in Deutschland, die Registrierungen in eine zentrale Datenbank ein.

Bedeutung der Stammzellenspende aufgrund von Krebsfall in der Familie

Die Schülerin der Berufsbildenden Schule (BBS) in Leuna, wo die Registrierung stattgefunden hat, weiß auch, dass viele ihre Mitschüler sich nicht haben registrieren lassen. „Aber ich habe selber Familienmitglieder, die an Krebs erkrankt sind.“ Ihr sei es daher wichtig gewesen. Dass jedoch schon kurz nach ihrem 18. Geburtstag ihre Spende gebraucht werden würde, habe sie nicht erwartet.

Nach Dessau-Roßlau sei sie gefahren und habe dort fünf Stunden lang Stammzellen gespendet. Das Blut wird abgegeben, die wichtigen Stoffe herausgefiltert und das restliche Blut dann zurückgegeben. In Vorbereitung hat sie sich Spritzen setzen müssen und nach der fünfstündigen Prozedur habe sich ihr Körper schnell wieder erholt. Das war im Herbst 2020.

Zweite Stammzellenspende und Besserungwünsche von Merseburgerin

Schon im März dieses Jahres wurde sie dann erneut um eine Spende für dieselbe Frau gebeten, bei der dann nur noch Lymphozyten gebraucht wurden. „Das kommt vor, dass bei den Erkrankten Krebszellen wieder auftauchen oder sie sich einfach nicht gut erholen. Dann wird häufig noch einmal eine Lymphozytenspende benötigt“, sagt Kluger. Die Abgabe verlaufe ebenso wie die Stammzellspende selbst.

Viel weiß Lisa-Marie Löster nicht über die Frau, die nun ihre Stammzellen bekommen hat. „Ich habe ihr anonym eine Karte geschickt, ihr gute Besserung und viel Kraft gewünscht.“ Die DSD leitet diese anonymen Botschaften dann weiter und die Betroffenen können selber entscheiden, ob und wie sie darauf reagieren. Bislang habe sie zwar noch keine Antwort erhalten, sagt die 18-Jährige, aber sie hoffe, der Frau geholfen zu haben. Und vielleicht hat sie doch einigen Mitschülern, die die Spende neugierig verfolgt haben, die Angst davor etwas genommen. (mz)