Wie ein Therapiehund den Merseburger Streetworkern hilft

Hündin erleichtert Arbeit von Jenny Cornelius, ist aber auch Therapiehund für ihre eigene Tochter. Welche Veränderung es in der Merseburger Drogenszene gibt.

Jenny Cornelius mit Mischlingshündin Mara, in der ein bisschen Labrador aber vermutlich auch ein wenig Jack Russel steckt.

Undine Freyberg - Auf dem hellblauen Halsband steht ganz deutlich „Streetwork Merseburg“. So weiß jeder: Mara gehört dazu. Und das hat alles verändert. „Mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ist jetzt viel einfacher“, erzählt Jenny Cornelius und streichelt die Labradormischlingshündin, in der wohl auch ein bisschen Jack Russel stecken muss. Mara bellt kaum, ist aber immer etwas hibbelig.

Hund Mara ist ein Türöffner für Merseburger Streetworkerin

„Aber sie kann sich super anpassen. Haben wir es zum Beispiel mit einem Jugendlichen zu tun, der schüchtern und zurückhaltend ist, wird sie auch ganz ruhig“, erzählt die 33-Jährige, die alle nur als Jenny kennen. „Mara ist mein Türöffner. Man trifft junge Leute, redet über den Hund. Sie streicheln Mara, und schon hat man eine Verbindung.“

Seit fast elf Jahren ist die studierte Sozialpädagogin in ihrer Heimatstadt als Streetworkerin unterwegs. Manche junge Erwachsene in der Stadt kennt sie schon aus ihrer Anfangszeit. Sie weiß, wo bei den meisten der Schuh drückt, weiß welche Probleme Einzelne haben. „Viele haben aktuell Zukunftsangst. Bei manchen werden psychische Erkrankungen sichtbar.“ Schon Zwölf- oder 13-Jährige hätten mit beginnenden Depressionen zu tun oder durchlaufen Traurigkeitsphasen.

Jugendliche konsumieren in der Pandemie Schmerzmittel als Ersatzdroge

In der Stadt würden immer noch viele Drogen konsumiert. „Meist ist es Cannabis. Aber hier gibt’s alles.“ Während der Pandemie seien viele Jugendliche jedoch auf Schmerzmedikamente umgestiegen, weil manche Grenzen dicht und damit die Lieferströme für Drogen unterbrochen waren. „Schmerzmedis nehmen viele, um die aktuelle Situation auszublenden. Mit Genuss hat das nichts zu tun“, sagt sie.

Jenny Cornelius wollte schon immer Fachkraft für tiergestützte Intervention werden, also mit Unterstützung eines Tieres mit Jugendlichen arbeiten. Eines ihrer ersten Praktika hatte sie beispielsweise mit jungen Leuten, die Drogen nahmen, und Schlittenhunden gemacht.

Nicht nur einfach städtischer Diensthund: Mara gehört zur Familie

Und dann kam Mara. „Sie war im Alter von drei Wochen gemeinsam mit ihren Geschwistern ausgesetzt worden. Man hatte sie mitten im Winter auf einem Feld gefunden“, erzählt Jenny, die Mara bekam, als diese etwa fünf oder sechs Monate alt war. „Da war gleich klar, dass sie ein Therapiehund werden soll.“ Jenny Cornelius schrieb ein Konzept für ihren Arbeitgeber, die Stadt Merseburg. „Und dann haben wir beide quasi die Schulbank gedrückt“, sagt die Streetworkerin und lächelt.

Für Mara bedeutete das Hundeschule-Grundausbildung und noch einiges mehr. So hat Mara auch unheimlich viele Tricks gelernt. Sie kann Slalom durch die Beine laufen, über Hürden springen und eine Frisbee-Scheibe fangen. „Sie kann auch würfeln - mit einem großen Schaumstoffwürfel, auf Kommando Dinge bringen. Mara kann sogar aufräumen, also Sachen in einen Wäschekorb legen und meiner Tochter die Socken ausziehen.“ Denn Mara ist nicht etwa ein städtischer Diensthund, sondern gehört zu Jennys Familie. Und da wird die junge Hündin auch gebraucht. Und zwar von Lara, Jennys Tochter.

Streetworkerin ruft Gruppe „Sport mit Hund“ für Jugendliche ins Leben

Die Vierjährige ist ein fröhliches Kind. „Allerdings ist sie pflegebedürftig“, erzählt Jenny Cornelius. Lara ist in ihrer Entwicklung verzögert und muss deshalb bestimmte Sachen besonders trainieren und üben, die für andere Kinder selbstverständlich sind. „Wenn Lara den Hund streichelt, lernt sie beispielsweise, das ganz sanft zu tun. Sie trainiert also ihre Handmotorik.“

Aber Mara darf eben auch mit Jenny unterwegs sein und sich sogar im Büro ausruhen. „Dafür gibt es extra einen Personalvermerk in meiner Akte“, erzählt die Streetworkerin, die gemeinsam mit Mara sogar eine Gruppe „Sport mit Hund“ für Jugendliche ins Leben gerufen hatte. Leider sei das aktuell nur im Einzeltraining möglich. „Aber wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert.“ (mz)