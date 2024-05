Der Leipziger Gastronom Achilles Tampoulidis stellt sich den Merseburgern als Maler vor. „Mein Weg in die Kunst“ heißt seine erste Ausstellung hier.

Merseburg/MZ. - Kunst und Steuer, diese beiden Themen müssen sich nicht ausschließen. Bester Beweis dafür ist die jetzt eröffnete Ausstellung „Mein Weg in die Kunst“ des griechischen Malers Achilles Tampoulidis, die in der Schmidt & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Merseburg KG gezeigt wird (Weitere Informationen online: www.galerie-tampoulidis.de).