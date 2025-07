Merseburg/MZ. - „Geruckt hat es noch nicht“, sagt Gabriele Dubielzig. Der Leerstand in Merseburgs Innenstadt ist weiter groß, das Zentrum wenig belebt. Die Unternehmerin erlebt das fast täglich. In ihrem Laden am Entenplan verkauft sie, dem Geschäftsnamen entsprechend, „Mode & mehr“. Und sie beobachtet, wie die meiste Zeit des Jahres „tote Hose“ vor ihrer Tür herrscht. Die Eisbahn der Stadtwerke im Dezember und das Zauberfest Ende Oktober seien Ausnahmen, aber sonst würden die Händler im Zentrum nicht mal von den städtischen Festen wie dem Weihnachtszauber oder dem Schlossfest profitieren. Denn vom Schloss würde sich kaum einer in die Innenstadt verirren.

