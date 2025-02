Seit fünf Jahren wartet Frankleben auf eine Sanierung von zwei Bushaltestellen. Ein barrierearmer Ausbau ist laut EU vorgeschrieben. Doch die zuständige Stadt Braunsbedra muss bereitstehende Fördermittel auf Eis legen. Es fehlt im Bauamt an Personal für die Planung.

Weil Personal im Bauamt fehlt: Sanierung von Bushaltestellen muss in Frankleben warten

Eine Sanierung dieser Bushaltestelle in Frankleben ist dringend nötig.

Frankleben/MZ. - Seit Jahren wird in Frankleben auf den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen in Höhe der Sparkassenfiliale hingearbeitet. 2025 hätte die Maßnahme stattfinden sollen. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde bekannt, dass daraus nichts wird. Grund: das Bauamt der zuständigen Stadt Braunsbedra hat nicht genügend Personal für die Planung. Die Fördermittel liegen auf Eis.