Günthersdorf/Merseburg/MZ - Absperrgitter und zusätzliches Sicherheitspersonal wie im Mutterland des Black Fridays, den USA, braucht das Einkaufszentrum Nova nicht. Centermanager Peter Lehnhardt rechnet an diesem Freitag dennoch mit einem der besucherstärksten Tage des Jahres.

Aber die Ströme verteilten sich gut über die in den Abend hinein verlängerten Öffnungszeiten. „Es kommen schon früh die ersten, die auf Schnäppchen hoffen.“ Viele Kunden würden aber auch erst nach ihrem Feierabend shoppen gehen. Ein besonderes Programm, um sie am Tag nach dem US-Thanksgiving, der jenseits des großen Teiches für seine Rabatte berüchtigt ist, braucht das Center nicht, um sie zu locken. Die Rückkehr zu einer Einkaufsnormalität hilft laut Lehnhardt aber schon: „Vor einem Jahr hatten wir 2G und Bändchenpflicht. Jetzt genießen wir, dass alles wieder normal abläuft.“

Zumindest die Coronaeinschränkungen sind gefallen. Der Pandemie folgten mit Ukraine-Krieg und starker Inflation jedoch gleich die nächsten Krisen auf dem Fuß. Der Handelsverband Deutschland äußerte zuletzt die Sorge, dass die dadurch gesunkene Kaufkraft der Menschen den Läden das Weihnachtsgeschäft vermiesen könnte. Er stützte sich dabei auf sein Konsumbarometer, wonach mehr als ein Drittel der gut 2.000 Befragten „weniger“ oder gar „deutlich weniger“ für Weihnachtsgeschenke ausgeben will als im Vorjahr.

Kundenzahlen wie vor Corona

Lehnhardt teilt die Sorge des Branchenverbandes so nicht. „Ich bin optimistisch, dass das Weihnachtsgeschäft besser wird, als von manchem befürchtet.“ Als Indiz führt der Centermanager die Besucherzahlen der jüngsten Wochen an. „Wir haben bei den Kunden im August, September, als die Inflation auf dem Höhepunkt war, ein Stimmungstief gespürt. Doch jetzt merken die Leute, dass der Staat etwas macht. Auch einige Arbeitgeber haben schon mit den Löhnen reagiert.“ Die Besucherfrequenz im Nova sei daher wieder gestiegen: „Am Buß- und Bettag hatten wir hier 30 Prozent mehr Kunden als im Vorjahr. Die Frequenz war fast so hoch wie 2019,“ also vor Corona.

Die Weihnachtssaison im Handel hat unübersehbar begonnen. (Foto: Katrin Sieler)

Bei einem der Ankermieter, dem Elektrohändler Media Markt, beginnt das Weihnachtsgeschäft bereits im November, wie Geschäftsführer Volker Grossmann erklärt. Die Zeit um den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft seien traditionell die umsatzstärkste Saison in der Filiale im Nova. Auf die sehe man sich gut vorbereitet. „Vielfach wir auch im Internet bestellt und dann bei uns im Markt abgeholt“, sagt Grossmann und teilt noch eine Beobachtung: „Aktuell stellen wir fest, dass unsere Kunden gezielter und überlegter einkaufen.“ So gebe es eine verstärkte Nachfrage nach hochwertigen und energieeffizienten Großgeräten.

Kunden wählen bewusster aus

Ähnliches berichtet Dinah Rudack, die als Market Managerin für das Ikea-Einrichtungshaus in Günthersdorf zuständig ist: „Das Weihnachtsgeschäft ist bewusster. Es wird weniger Deko gekauft, aber nicht unbedingt gespart. Ich denke, es wird konsumiert wie in den Vorjahren.“ Rudack beobacht dabei, dass die Kunden ihr Geld vor allem für Produkte in den Bereichen Wohnen, Schlafen und Küche ausgeben. Und für Kerzen: „Das ist Wahnsinn. Wir haben schon lange nicht mehr so viele Kerzen verkauft.“

Den Black Friday ignoriert die schwedische Kette. Aber man organisiere immer wieder Events wie das Late-Night-Shopping, bei dem dann auch Erwachsene ins Bällebad dürfen, berichtet Rudack. Mit solchen Aktionen könne man Kunden auch unter der Woche auf die grüne Wiese locken. Die kämen sonst vor allem am Wochenende. „Wir sind mit den Besucherzahlen mittlerweile wieder fast auf dem Vorcoronaniveau, plus der Zuwachs im Onlinehandel. Der ist geblieben.“

Günstigeres, aber nicht weniger

Für Frank Noack von der Spiele-Offensive in Merseburg ist das Versandgeschäft ohnehin der relevante Vertriebskanal. Auch er blickt optimistisch auf die Weihnachtssaison. „Ich habe das Gefühl, dass es sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr abspielt.“ Damals gab es auch in der Spielebranche wegen Corona teils Lieferprobleme. Die Problematik habe sich aber entspannt, berichtet der Firmenchef. Statt auf den Black Friday setzt sein Unternehmen auf eine selbst organisierte Spielemesse im Netz, zu der es Rabatte geben soll. Das passt zum Trend, den Noack beobachtet: „Die Leute kaufen eher etwas Günstigeres, aber nicht weniger.“ Schließlich bräuchten sie ja trotz Krise Weihnachtsgeschenke.