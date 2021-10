Weihefest in Merseburg: Anstehen wie für Bananen

Merseburg/MZ - Nach der offiziellen Glockenweihe war Elzbieta George die Erste, die die neue Glocke für den Dom gegen eine Spende anschlagen durfte. „Das ist toll. Ich genieße den heutigen Tag“, sagte die Merseburgerin, die im historischen Gewand am Festumzug teilgenommen hatte.

Schnell hatte sich auf dem Domplatz eine lange Schlange derer gebildet, die der Glocke selbst einmal ihren Ton - das gestrichene G, - entlocken wollten. Gegen eine Spende bekam jeder, der wollte, den Gummihammer ausgehändigt und konnte die Glocke zum Klingen bringen.

Heide Jacob war ganz ergriffen, als sie die neue Glocke für den Dom anschlagen konnte. (Foto: Katrin Sieler)

Heide Jacob machte dabei ein besonders glückliches und versonnenes Gesicht. „Ich war vor einigen Jahren dabei, als in Lauchhammer die neue Glocke für Spergau gegossen wurde“, erzählte die 81-jährige Merseburgerin. Damals habe sie vor allen Anwesenden Schillers „Glocke“ rezitiert. „Das war damals ein sehr erhebender Moment für mich, und so ähnlich war das heute auch“, sagte sie.

„Es ist so schön, hier so viele glückliche Menschen zu sehen“

Auch Dompfarrer Bernhard Halver schwebte gefühlt einige Zentimeter über dem Boden. „Es ist so schön, hier so viele glückliche Menschen an diesem so besonderen Tag zu sehen“, sagte er. Dicht gedrängt - als gäb’ es kein Corona - standen an diesem Nachmittag hunderte Schaulustige und Teilnehmer der Festprozession in historischen Kostümen auf dem Domplatz, um diesem Ereignis, das es zuletzt im Jahr 1538 gegeben hatte, beizuwohnen.

„Deshalb muss man so etwas auch im Foto festhalten“, sagte Hubertus Schmid, der wie viele andere seine Kamera zückte, um die Glocke zu fotografieren, die auf den Tag genau 1.000 Jahre nach der Weihe des Domes geweiht wurde. Während der Weihezeremonie, die von Regionalbischof Johann Schneider geleitet wurde, haben auch Friede Springer, deren gleichnamige Stiftung den Glockenguss finanziert hat, Dechantin Karin von Welck, Merseburgs OB Jens Bühligen (CDU), Pfarrer Halver und Stiftungsdirektor Holger Kunde die Glocke angeschlagen.