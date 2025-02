Querfurt/MZ. - Querfurts „Dicker Heinrich“ in Form eines Pokals wandert ins Geiseltal: Die Fußballer von Sportring Mücheln haben sich Freitagabend den Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt (WBQ) in der Mehrzweckhalle gesichert. „Wir hatten uns fest vorgenommen, das Turnier endlich mal zu gewinnen“, sagte der abgekämpfte Trainer von Sportring, Toni Feist. Nicht das Mitfiebern auf der Bank trieb ihm Schweiß ins Gesicht, sondern sein Einsatz in den Turnierspielen auf der Platte. „Ich hatte heute mal Bock, in der Halle mit den Jungs zu zocken. Das reicht noch kräftetechnisch“, schmunzelte Feist.

Im Finale schoss der 34-Jährige das entscheidende 1:0-Siegtor gegen den FC RSK Freyburg. Außerdem wurde er zusammen mit seinem Teamkollegen Christian Pannier als bester Torschütze dieser 21. Turnierauflage geehrt. Beide erzielten jeweils vier Treffer. Als bester Torhüter wurde Bastian Wald vom SC Obhausen ausgezeichnet. Das Team aus dem Weida-Land erhielt mit dem Fairplay-Pokal auch den Sonderpreis der Saalesparkasse. Die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers ging an den Freyburger Robert Jesswein.

Zufrieden mit der Spendenbereitschaft

Seine Mannschaft und die Spielgemeinschaft Reichardtswerben/Markwerben aus dem Burgenlandkreis seien nach zwei Absagen dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen, erklärte Robert Stöhr, Vorsitzender vom VfL Querfurt. Er und WBQ-Geschäftsführer Daniel Baumgarten waren nach Turnierende zufrieden mit dem Verlauf. Sie dankten allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben und freuten sich zudem über die wieder mal ausverkaufte Halle sowie die hohe Spendenbereitschaft für den guten Zweck.

„Das Turnier ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein Zeichen der Gemeinschaft und des Miteinanders“, erklärte Baumgarten. Noch während die Vorrundenspiele liefen, war die Spendensumme vom Vorjahr in Höhe von 4.160 Euro schon erreicht. Am Ende stand mit 5.300 Euro der neue Spendenrekord. Der Erlös kommt zum einen der Nachwuchsarbeit des VfL Querfurt zu Gute, zum anderen wurde der Heimatverein Gatterstädt ausgewählt, der eine Zuwendung für den Spielplatz benötigt.

Spenden der Fußballer aus Freyburg

Direkt während der Siegerehrung spendeten die zweitplatzierten Freyburger ihre Prämie von 100 Euro. Eine schöne Geste des Teams, das mit 40 Jahren den höchsten Altersdurchschnitt im Turnier hatte und im Halbfinale für eine Überraschung sorgte. Im Duell der Generationen gegen die junge Truppe von Vorjahressieger Blau-Weiß Farnstädt erkämpften sich die Freyburger ein 1:1 und setzten sich dann im Neunmeterschießen durch. Im zweiten Halbfinale gewann Mücheln hingegen souverän mit 4:1 gegen die Mannschaft der SG Barnstädt/Steigra, die später hinter Farnstädt Turniervierter wurde.

Für den gastgebenden VfL Querfurt war bereits nach der Vorrunde Schluss – zwei Unentschieden und eine Niederlage waren zu wenig, um mitzuspielen um den Turniersieg.