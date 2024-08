Klaus Schladebach lädt zu einer gedanklichen Wanderung auf den „Baumpfad der Phantasie“ in den Wasserturm Bad Dürrenberg ein.

Bad Dürrenberg/MZ. - Bäume haben es Klaus Schladebach angetan, das ist nicht zu leugnen. So sehr, dass der 81-jährige Hobbyfotograf aus Wengelsdorf nun seine schönsten Baumbilder für eine eigene Ausstellung eingerahmt und mit Gedichten versehen hat. Der „Baumpfad der Phantasie“, so hat Schladebach seine kleine Sammlung genannt, ist aktuell im Wasserturm in Bad Dürrenberg zu besichtigen.