Was bei einer Müllsammelaktion in Bad Dürrenberg alles zusammenkam

Bad Dürrenberg/MZ. - Es sei erstaunlich, wie viel Müll in so kurzer Zeit zusammengekommen ist, sagt Alexander Kney. Der Verein Sole-Jugend Bad Dürrenberg war am Samstag wieder mit Unterstützung aus weiteren Vereinen sowie der Feuerwehr in der Solestadt unterwegs um Müll aufzusammeln, den andere Menschen einfach liegenlassen. „Wir haben, Schrott, Altkleider, Kabelreste und haufenweise Glas gefunden“, zählt der Vorsitzende Kney einige Beispiele auf. In der Sole haben die Freiwilligen zudem eine Konstruktion gefunden, die sie für eine illegale Fischfalle halten. Auch Autoreifen, einen Heizkörper und selbst einen abgemeldeten Pkw haben die Helfer entdeckt.