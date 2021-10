Warum Topmodel Eva Padberg in Merseburg in Richtung Morgen tanzt

Niklas Worgt, Künstlername Dapayk, mit Ehefrau, Model und häufig auch musikalischer Partnerin Eva Padberg bei der Technoparty an der Hochschule anlässlich des Weihefestes.

Merseburg/MZ/und - Die Haare locker zusammengenommen, modische Sieben-Achtel-Jeans, terrafarbene Jacke. Wer tanzt denn hier in Richtung Morgen? Das haben die meisten Nachtschwärmer, die sich im Hof der Hochschule rhythmisch zu den Klängen elektronischer Musik bewegen, vermutlich gar nicht bemerkt: Mitten im Getümmel tanzte auch Topmodel Eva Padberg. Nicht ohne Grund: Ihr Ehemann Niklas Worgt, Künstlername Dapayk, war als Solokünstler auf der Elektro-Bühne an der Hochschule dabei.

Das Paar tritt auch als „Dapayk & Padberg“ auf, wobei Eva Padberg als Songwriterin und Sängerin fungiert. Tritt Dapayk solo auf, ist Eva Padberg meist nicht dabei. „Aber hier schon, denn meine Eltern wohnen ja in der Nähe“, sagte sie der MZ. Padberg (41) und Worgt (43) sind seit 2006 verheiratet und stammen beide aus Bad Frankenhausen. Zwei Nächte lang wurde im Rahmen des Merseburger Weihefestes an der Hochschule mit elektronischer Musik gefeiert - mit dabei waren Künstler wie Christian Löffler, Super Flu oder Mathias Kaden. Bei der Einheitsfeier in Halle war übrigens noch ein Topmodel unterwegs. Franziska Knuppe (46) aus Potsdam. Sie war Einheitsbotschafterin für Brandenburg.