Warum sich Merseburg und ein Postsportverein um Toiletten streiten

Merseburg/MZ - Es grenzt schon an ein Trauerspiel. Seit vielen Monaten kommt Lothar Rödger als Vertreter der Kegler vom Postsportverein Merseburg in die unterschiedlichsten Ausschüsse des Stadtrates Merseburg und auch in die großen Ratssitzungen und weist darauf hin, dass die Toilettenanlage im „Kegelparadies“ modernisiert werden muss. „Wir hatten auch vorgeschlagen, vieles in Eigenleistung zu machen. Lediglich die Fliesenarbeiten hätte eine Firma übernehmen müssen, da wir dafür niemanden in unseren Reihen haben, der das kann“, erklärt Rödger.

