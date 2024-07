Die Polizei findet am Wochenende in Mücheln einen Verletzten. Er gibt an, überfallen worden zu sein. Aber erste Ermittlungen ergeben einen anderen Verdacht. Der 21-Jährige könnte selbst eine Straftat begangen haben.

Mücheln/MZ. - Einen Überfall von drei Unbekannten gab ein 21-Jähriger der Polizei als Grund für schwere Schnittverletzungen an seinem Bein an, mit denen er Samstag gegen 21 Uhr am August-Bebel-Ring in Mücheln aufgefunden wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben allerdings den Verdacht, dass der Mann in einer nahe gelegenen Kirche ein Kellerfenster eingetreten und sich so die Verletzung zufügt haben könnte. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit.